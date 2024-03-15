Криминал 15 марта 2024, 15:37 Уголовные дела возбудили в двух регионах России из-за порчи бюллетеней СК возбудил два дела из-за порчи бюллетеней в Карачаево-Черкесии и под Ростовом РИА «Новости»

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Уголовные дела возбудили в Ростовской области и в Карачаево-Черкесии из-за порчи бюллетеней на избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службах региональных следственных управлений СК России.

Оба дела возбудили по статье УК о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

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В Ростовской области фигурантом стал житель Азовского района 1962 года рождения. По версии следствия, 15 марта он вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в своем районе. Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В Карачаево-Черкесии дело возбудили против женщины. В СК уточнили, что фигурантка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков Малокарачаевского района.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение республиканского СК, где следователи приступят к ее допросу», — указали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Ранее злоумышленники вылили жидкость зеленого цвета в урны для голосования на двух избирательных участках в Воронежской области. Также уголовное дело возбудили из-за порчи бюллетеней на избирательном участке в Москве.