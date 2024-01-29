Выборы 29 января 2024, 12:10 Центризбирком зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина на президентских выборах РИА «Новости»

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Доверенными лицами Владимира Путина на мартовских выборах стали еще 198 человек. Постановление опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», — отметила член ЦИК Наталья Бударина.

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Постановление приняли единогласно. Всего, по данным ЦИК, доверенными лицами Путина зарегистрировались 346 человек. Среди них певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

В понедельник, 29 января, Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.

В предвыборной гонке примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Этих кандидатов ЦИК уже официально зарегистрировал. Предвыборные дебаты начнутся 16 февраля.