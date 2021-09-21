Центризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК РФ обработал 100% протоколов по итогам голосования на выборах в Госдуму. Победу на них одержала партия «Единая Россия», которая набрала 49,82% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Второе место заняла КПРФ, которую поддержали 18,93% проголосовавших. На третьем месте ЛДПР, получившая 7,55% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели партии «Справедливая Россия — За правду» с 7,46% голосов и «Новые люди» с 5,32% поддержки.

В Госдуме VIII созыва, таким образом, будет пять парламентских партий. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее объявила выборы состоявшимися. Она отметила, что явка на голосование составила 51,68%, что выше, чем в предыдущие думские кампании. Памфилова также указала, что по одномандатным округам в Госдуму проходят выдвиженцы от еще трех непарламентских партий, и в целом в нижней палате будут представители от восьми партий.

Ранее в «Единой России» сообщили, что у них идут консультации на предмет возможного отказа глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова от своих мандатов.