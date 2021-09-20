«Единая Россия» обсудит возможный отказ Лаврова и Шойгу от мандатов

В «Единой России» обсуждают возможный отказ глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу от мандатов. Об этом замсекретаря генерального совета партии Сергей Перминов сообщил РИА «Новости».

Перминова спросили, действительно ли Лавров и Шойгу, которые вошли в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму, намерены отказаться от мандатов.

«Идут консультации», — ответил замсекретаря генсовета партии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Лавров и Шойгу сами решат вопрос, идти ли им в Госдуму, и объявят об этом. Песков отметил, что Владимир Путин регулярно общается с министрами по рабочим вопросам. Однако представитель Кремля не располагает информацией о том, уведомили ли они о своем решении главу государства.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» получает в новой Госдуме 315 мест. Таким образом, единороссы сохранят конституционное большинство.