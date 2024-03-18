Важное 18 марта 2024, 11:24 «Страна свободная, со свободой воли». Памфилова развеяла миф о выборах в России Глава ЦИК Памфилова: на Западе навязывают миф о несвободных выборах в России РИА «Новости»

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Коллективный Запад распространил миф о несвободных президентских выборах в России. На самом деле народ проявил свое волеизъявление и доказал обратное, заявила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Надо быть с примитивным мышлением и не знать наш многонациональный народ. У нас страна свободная, со свободой воли, и народ у нас не терпит как внутреннего, так и внешнего давления», — сказала она.

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Элла Памфилова заявила, что страна ощутила на себе удушающие санкции. Россияне, по ее словам, найдут способ избавиться от давления. Она сказала, что страна никому и ничего не станет доказывать, россияне — самостоятельный народ, делающий все необходимое для блага страны.

Выборы президента завершились 17 марта. В голосовании лидировал Владимир Путин, набравший более 87% голосов.