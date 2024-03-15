Важное 15 марта 2024, 15:50 «Скрыть преступление не получится». Фурс предупредил о последствиях провокаций на голосовании Фурс напомнил об ответственности за попытки провокаций на избирательных участках

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Злоумышленникам, которые хотят совершить провокации на избирательных участках, каким-либо образом испортить бюллетени, нужно понимать, что скрыть преступление у них не получится. Об этом заявил на брифинге секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«В Лыткарине избиратель залил ящик для голосования. Есть видеофиксация. Это нельзя скрыть. Правоохранительные органы уже занимаются дознанием, мы предварительно знаем личность этого человека. Судя по видеофиксации, он принимал инструкции по телефону», — рассказал он.

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По данным Фурса, предварительно удалось установить, что человеку звонили мошенники, заявляя, что, если он не сделает «все как надо», на него повесят кредит. После произошедшего на участке приняли необходимые меры.

«Ящик опечатали, голосование продолжили в резервный», — уточнил секретарь избиркома.

Помимо этого, по его словам, в Дмитрове на три участка поступали звонки от злоумышленников, угрожавших взрывом. Правоохранители не выявили там никаких опасных предметов, сейчас они работают штатно, заключил Фурс.

По факту случившегося в Лыткарине уже возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).