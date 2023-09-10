Выборы 10 сентября 2023, 22:27 «Ростелеком» рассказал, как атаки на систему ДЭГ отразились на выборах Президент «Ростелекома» Осеевский: атаки на систему ДЭГ не помешали голосованию Freepik

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Атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не помешали избирательному процессу в России. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы чувствуем себя уверенно, в ходе этого избирательного процесса нам не смогли помешать [атаками на систему ДЭГ], ни один процесс не был нарушен», — заявил он.

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Осеевский объяснил, что специалисты его компании использовали весь комплекс российских современных средств для безопасности системы. По его словам, провайдер готов к расширению такой системы в будущем.

Сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о количестве отраженных атак на систему ДЭГ. По его словам, в ходе выборов она поверглась 27 тысячам DDоS-атак. Он назвал этот показатель очень высоким, потому что за ним стоят хакеры специальных служб недружественных государств.

Ранее глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что системой ДЭГ пользовались избиратели всех возрастов. Например, в этом году два долгожителя старше 100 лет проголосовали дистанционно.