Выборы 10 сентября 2023, 15:21 Названо количество отраженных атак на систему ДЭГ Член ОП Григорьев заявил о 27 тысячах отраженных атак на систему ДЭГ Unsplash

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пережила в ходе выборов более 27 тысяч DDоS-атак. Об этом в ходе брифинга в информационном центре ЦИК России рассказал сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он подчеркнул, что это очень высокий показатель, поэтому за ними стоят не хакеры, а спецслужбы недружественных стран.

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«За время проведения голосования отражено более 27 тысяч атак на веб-сервисы ДЭГ. Это достаточно большая цифра, мы понимаем, что это не какие-то частные хакеры, понятно, что это работают спецслужбы, кибервойска стран Запада», — заявил Григорьев.

Представитель Общественной палаты добавил, что также атаки переживает портал госуслуг. По его словам, за попыткой обрушения платформы стоят мошеннические центры, которые находятся на Украине.

Григорьев отметил, что со стороны недружественных стран идет огромный поток дезинформации, которая чаще всего носит абсурдный характер.

В качестве примера он привел данные западных СМИ, что жителей новых регионов якобы сгоняют на голосование насильно. Но в реальности люди сами идут на избирательные участки с большим удовольствием. Общественник подчеркнул, что главными потребителями фейков о выборах в России стала западная аудитория.

Дистанционное электронное голосование использовали в этом году на выборах губернатора Московской области, мэра Москвы и еще в 23 регионах России, где выбирают глав субъектов, а также депутатов местных парламентов.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил, что через несколько лет дистанционное электронное голосование начнут использовать во всех регионах России. Он подчеркнул, что со стороны избирателей нареканий новая система не вызвала.