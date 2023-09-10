Выборы 10 сентября 2023, 19:45 Два избирателя старше 100 лет проголосовали в России дистанционно Системой ДЭГ на выборах в России воспользовались два избирателя старше 100 лет Freepik

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В этом году в России при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали два избирателя старше 100 лет. Об этом рассказал глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Его слова передал ТАСС.

Несмотря на то что ДЭГ у многих ассоциируется как система для молодежи и в целом людей, которые на ты со смартфоном, ею воспользовались люди самых разных возрастов, отметил Артамонов.

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«Оказалось, что у нас довольно много избирателей старше 80 лет, у нас довольно много избирателей старше 90 лет. И абсолютный рекорд — в этом году в федеральной системе ДЭГ заявки на участие подали два избирателя старше 100 лет. Оба <…> уже проголосовали», — сказал он.

Жители Подмосковья приняли активное участие в дистанционном электронном голосовании. По данным на 15:20, проголосовали около 87% тех, кто планировал сделать это онлайн. Это порядка 387 тысяч избирателей.