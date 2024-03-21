21 марта 2024, 13:08
Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах
Путин: избиратели показали, что с уважением относятся к гражданскому долгу
Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.
Глава государства отметил, что в ходе голосования россияне выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, а также будущее для себя и своих детей. Абсолютное большинство избирателей понимало значимость этого события, указал Путин. Президент поблагодарил проголосовавших, независимо от того, какого кандидата они поддержали.
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«Каждый ваш голос имел огромное значение», — подчеркнул глава государства.
Голосование на выборах президента России длилось три дня — с 15 по 17 марта. Официальные итоги кампании подвели 21 марта.
По данным Центризбиркома, явка на выборах главы государства с учетом ДЭГ составила 77,49%. Путин одержал победу с результатом 87,28%.
Россия
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
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