Выборы 21 марта 2024, 13:08 Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах Путин: избиратели показали, что с уважением относятся к гражданскому долгу РИА «Новости»

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Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.

Глава государства отметил, что в ходе голосования россияне выбирали путь, по которому страна пойдет дальше, а также будущее для себя и своих детей. Абсолютное большинство избирателей понимало значимость этого события, указал Путин. Президент поблагодарил проголосовавших, независимо от того, какого кандидата они поддержали.

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«Каждый ваш голос имел огромное значение», — подчеркнул глава государства.

Голосование на выборах президента России длилось три дня — с 15 по 17 марта. Официальные итоги кампании подвели 21 марта.

По данным Центризбиркома, явка на выборах главы государства с учетом ДЭГ составила 77,49%. Путин одержал победу с результатом 87,28%.