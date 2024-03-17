Выборы 17 марта 2024, 23:22 Колоссальный отрыв. Путин набрал на выборах президента 87,26% голосов Путин набрал на выборах 87,26% голосов после обработки 60% протоколов РИА «Новости»

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На президентских выборах в России обработали 60% протоколов. Глава государства Владимир Путин набрал 87,26% голосов, сообщили на сайте Центризбиркома.

Представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ получили по 3,12%, 3,99% и 4,18%% соответственно.

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что Владимир Путин победил на выборах в России с историческим результатом. Папа римский Франциск поздравил Путина с избранием на должность президента России.

Также свои поздравления главе государства направили зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и глава ДНР Денис Пушилин.

Выборы в России длились три дня: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%.