17 марта 2024, 23:22
Колоссальный отрыв. Путин набрал на выборах президента 87,26% голосов
Путин набрал на выборах 87,26% голосов после обработки 60% протоколов
На президентских выборах в России обработали 60% протоколов. Глава государства Владимир Путин набрал 87,26% голосов, сообщили на сайте Центризбиркома.
Представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ получили по 3,12%, 3,99% и 4,18%% соответственно.
Реклама
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что Владимир Путин победил на выборах в России с историческим результатом. Папа римский Франциск поздравил Путина с избранием на должность президента России.
Также свои поздравления главе государства направили зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и глава ДНР Денис Пушилин.
Выборы в России длились три дня: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%.
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама