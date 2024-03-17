Выборы 17 марта 2024, 21:28 Более 30% протоколов обработали на президентских выборах в России РИА «Новости»

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила об обработке 30% протоколов на президентских выборах в России. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Ранее сообщили о закрытии последних избирательных участков в Калининградской области, после чего Памфилова обещала объявить предварительные итоги обработки бюллетеней.

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Также появилась информация, что Владимир Путин лидирует, набрав более 87% голосов. За Владислава Даванкова от «Новых людей» проголосовали 3,84%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,01%, а за представителя КПРФ Николая Харитонова — 3,99%.

При этом глава ЦИК оценила работу всех членов избиркомов за организацию президентских выборов, поставив им «самый высший балл», добавив, что практически нет жалоб на ход голосования.

По словам посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскольдовича, все попытки Запада помешать волеизъявлению россиян на выборах путем снижения их явки на зарубежных участках были провалены.