18 марта 2024, 00:36
Путин не слышал о предложении Макрона прекратить огонь на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает о предложении главы Франции Эммануэля Макрона устроить перемирие между Россией и Украиной на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом он сказал в своем предвыборном штабе.
«Я не знаю об этом заявлении президента Франции», — сказал Путин.
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Ранее Путин заявил, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной. По его словам, это возможно, если власти соседнего государства серьезно хотят выстроить отношения между странами.
До этого он отметил, что российская армия взяла на себя инициативу в зоне СВО.
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