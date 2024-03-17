Выборы 17 марта 2024, 22:15 В освобожденной Авдеевке на выборы пришли более 1,3 тысячи жителей Более 1330 жителей Авдеевки проголосовали на выборах РИА «Новости»

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Жители освобожденной Авдеевки приняли активное участие в голосовании за президента России, несмотря на высокую вероятность обстрелов со стороны ВСУ. Об этом на брифинге заявил депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко.

Он отметил, что всего в городе осталось 1442 жителя. Из них проголосовали 1339 человек.

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«Враг, конечно, был готов, что выборы будут организованы, и его задача была помешать», — отметил Прокопенко.

Депутат рассказал, что комиссия старалась не находиться долго в одном месте и не созывать людей в одну точку, так как это очень опасно.

По словам Прокопенко, люди «со слезами на глазах» шли на выборы. Он также поблагодарил волонтеров, которые не побоялись и приехали помогать в организации голосования.

Ранее стало известно, что в ДНР Владимир Путин набрал 95,23% голосов. Такие же уверенные позиции у нынешнего лидера России во всех остальных новых регионах страны.