17 марта 2024, 22:15
В освобожденной Авдеевке на выборы пришли более 1,3 тысячи жителей
Более 1330 жителей Авдеевки проголосовали на выборах
Жители освобожденной Авдеевки приняли активное участие в голосовании за президента России, несмотря на высокую вероятность обстрелов со стороны ВСУ. Об этом на брифинге заявил депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко.
Он отметил, что всего в городе осталось 1442 жителя. Из них проголосовали 1339 человек.
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«Враг, конечно, был готов, что выборы будут организованы, и его задача была помешать», — отметил Прокопенко.
Депутат рассказал, что комиссия старалась не находиться долго в одном месте и не созывать людей в одну точку, так как это очень опасно.
По словам Прокопенко, люди «со слезами на глазах» шли на выборы. Он также поблагодарил волонтеров, которые не побоялись и приехали помогать в организации голосования.
Ранее стало известно, что в ДНР Владимир Путин набрал 95,23% голосов. Такие же уверенные позиции у нынешнего лидера России во всех остальных новых регионах страны.
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Выборы президента — 2024
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