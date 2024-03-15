Выборы 15 марта 2024, 10:21 Наблюдатели приехали на выборы вопреки истеричным вбросам и давлению — Памфилова Памфилова: вопреки давлению наблюдатели приехали на выборы в новые регионы РФ РИА «Новости»

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На Западе распространяли ложную информацию и оказывали колоссальное давление на тех, кто решил наблюдать за выборами президента России. Несмотря на это, они приехали, в том числе в новые регионы, заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Несмотря на колоссальное давление, судорожные истеричные заклинания с вбросами из-за рубежа. <…> Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект России, включая новые республики», — сказала она.

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По мнению Эллы Памфиловой, проводившие антироссийскую политику люди опасались, главным образом, одного — того, что наблюдатели увидят правду. Она заявила, что важно отстоять принцип легитимности выборов.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Элла Памфилова заявила, что первые часы голосования прошли нормально. По ее словам, основной принцип кампании — прозрачность всех процессов.