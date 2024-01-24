Общество 24 января 2024, 12:07 Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России Памфилова: на выборы президента РФ приедут наблюдатели из других стран РИА «Новости»

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На выборах президента России в 2024 году будут присутствовать наблюдатели из 13-14 международных организаций. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Присутствовать будут не менее 500 человек, сообщило РИА «Новости».

«До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России из более чем ста стран мира», — сказала Памфилова.

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Председатель Центральной избирательной комиссии напомнила, что Россия имеет право направлять приглашения независимым наблюдателям с международным статусом. ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран, передавало РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах примет участие Леонид Слуцкий, а от КПРФ — Николай Харитонов. Всего в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов, восемь из которых выдвинулись от политических партий.

Ранее ЦИК сообщил, что общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты средств составляет 526,8 миллиона рублей, писал RT. Центральная избирательная комиссия в ближайшее время рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением.