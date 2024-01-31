Выборы 31 января 2024, 19:54 Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России завершился ЦИК завершил прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей, которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации кандидатами на президентских выборах. Об этом сообщил «Коммерсант».

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства. Среди них действующий лидер России Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

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В процессе проверки в настоящее время находятся подписи, которые предоставили Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Рада Русских (самовыдвиженец).

О своем решении сняться с предвыборной гонки ранее заявили основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Выбыл из нее самовыдвиженец Анатолий Баташев, не набравший нужное количество подписей. Ирина Свиридова, которую выдвинула непарламентская Демократическая партия России, ранее уведомила ЦИК, что не планирует сдавать документы на регистрацию.

По действующему российскому законодательству сбор подписей избирателей для регистрации выдвиженцев от парламентских партий не нужен.

Тем, кого выдвигают от непарламентских партий, требуется собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, а самовыдвиженцам — минимум 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей.

ЦИК должен принять окончательное решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля. Выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта.