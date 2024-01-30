Важное 30 января 2024, 14:33 Бабурин вышел из президентской гонки и призвал поддержать Путина Член партии РОС Сергей Бабурин снял кандидатуру с выборов президента России РИА «Новости»

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Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком подписи за свое выдвижение, но объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщили «Известия».

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру — в трудный для Родины час не время дробить силы народа», — сказал он.

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Политик заявил, что партия РОС решила поддержать Владимира Путина.

Сергея Бабурина выдвинули 24 декабря. На выборах президента России в 2018 году он набрал 1,05% голосов и занял восьмое место. Политик выступал за равенство и духовность, призывал поддержать русский народ. Когда объявили результаты голосования, он поздравил Владимира Путина с победой.

В общей сложности Центризбирком принял документы 11 возможных кандидатов в президенты. Среди них лидер — ЛДПР Леонид Слуцкий и политик Борис Надеждин. КПРФ выдвинула Николая Харитонова, «Новые люди» — Владислава Даванкова.