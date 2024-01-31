Важное 31 января 2024, 12:54 Основатель «Российской партии свободы и справедливости» вышел из президентской гонки Зампред ЦИК Булаев: Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов принял решение выбыть из президентской гонки, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, политик уже написал заявление об этом, сообщило РИА «Новости».

Перед заседанием ЦИК 31 января Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства, обратил внимание Булаев.

Реклама

Эти документы приняли, а затем основатель партии написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании.

Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата дополнительно включили в повестку заседания. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила это решение.

«Принято единогласно», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам голосования.

Накануне, 30 января, о своем выходе из предвыборной гонки также заявил кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.