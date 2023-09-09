09 сентября 2023, 11:56
«Поучаствую с удовольствием». Пожилая жительница Волновахи объяснила, почему не стала пропускать выборы
«360» побывал на выборах на дому в Волновахе
«360» присутствовал при голосовании жителей на дому в Волновахе Донецкой Народной Республики. Одна из избирательниц, пожилая женщина, пояснила: она уверена, что участвовать в выборах должны все, независимо даже от физических возможностей.
«Я считаю, что все должны голосовать. Мне тяжело, я могла сказать: нет, я не буду, зачем оно надо. Но я сказала: если ко мне придут, я с удовольствием», — призналась она.
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На выборы в новые регионы России приехали свыше 30 международных экспертов, в том числе из Индии, Исландии, Италии. По данным ЦИК, специалисты в электоральной области проявили большой интерес к голосованию в РФ.
У жителей была возможность проголосовать дистанционно. Лидером по числу поданных заявлений на ДЭГ стала Московская область.
Единый день голосования
Волноваха
ДЭГ-2023
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