Эксклюзив 09 сентября 2023, 11:56 «Поучаствую с удовольствием». Пожилая жительница Волновахи объяснила, почему не стала пропускать выборы «360» побывал на выборах на дому в Волновахе

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«360» присутствовал при голосовании жителей на дому в Волновахе Донецкой Народной Республики. Одна из избирательниц, пожилая женщина, пояснила: она уверена, что участвовать в выборах должны все, независимо даже от физических возможностей.

«Я считаю, что все должны голосовать. Мне тяжело, я могла сказать: нет, я не буду, зачем оно надо. Но я сказала: если ко мне придут, я с удовольствием», — призналась она.

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На выборы в новые регионы России приехали свыше 30 международных экспертов, в том числе из Индии, Исландии, Италии. По данным ЦИК, специалисты в электоральной области проявили большой интерес к голосованию в РФ.

У жителей была возможность проголосовать дистанционно. Лидером по числу поданных заявлений на ДЭГ стала Московская область.