Выборы 09 сентября 2023, 10:45 Более 30 международных экспертов приехали на выборы в новые регионы России ЦИК: выборы в новых регионах России оценят 30 международных экспертов РИА «Новости»

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Специалисты в электоральной области проявляют большой интерес к выборам в России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в новые регионы прибыли более 30 международных экспертов.

«Многие проявили мужество — приехали в новые субъекты Российской Федерации, потому что хотят знать правду. Сейчас в новых регионах находятся более 30 международных экспертов. Они знакомятся, смотрят, как проходит там голосование», — сообщила Памфилова.

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В первый день голосования в России поступило всего 213 обращений о возможных нарушениях процедуры. Элла Памфилова подчеркнула, что это мало «для такой масштабной работы». Все обращения отрабатываются оперативно.