Выборы 09 сентября 2023, 10:34 «Удобно для избирателей». Подмосковье стало лидером по числу поданных заявлений на ДЭГ Зампред ЦИК Булаев: Подмосковье стало лидером по числу заявлений на ДЭГ

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Московская область — безусловный лидер по количеству поданных заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, большинство заявившихся на ДЭГ в Подмосковье уже проголосовали.

«Электронное голосование позволило людям сделать выбор, мне кажется, более осознанный: кроме возможности проголосовать, у тебя есть еще возможность изучить своих кандидатов: кто они, что из себя представляют. Все это в цифровых сервисах есть», — подчеркнул Булаев.

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Он добавил, что голосование на «классических» избирательных участках, с бумажными бюллетенями, в Московской области тоже проходит активно. Серьезных претензий к работе избирательных комиссий нет.

«Понятно, что есть какие-то проблемы на избирательных участках, но видеофиксация, которую организовала Московская область на избирательных участках, позволяет проанализировать и оценить с помощью экспертов, которые разбираются в избирательном процессе, было ли нарушение, и принять решение объективно и профессионально», — отметил зампред ЦИК.

Удобство для избирателей

Подмосковье — второй после Москвы субъект России по численности избирателей. В регионе огромное олкичество избирательных комиссий, и организовать их «унифицированную, синхронную работу» очень сложно. Но в регионе при содействии законодательной и исполнительной власти удалось организовать качественный избирательный процесс, подытожил Николай Булаев.

Он назвал очень хорошей явку на выборы в Подмосковье в первый день. Невысокие показатели продемонстрировали регионы, выбравшие не трехдневное, а двух- и однодневное голосование, пояснил Булаев. Каждый субъект мог сделать выбор самостоятельно.

«Три дня дают возможность человеку выбрать, когда удобнее прийти на участок. Формат сложный с точки зрения нагрузки на УИК, но избирательные комиссии субъектов идут на это. Это удобно для избирателя. Дать возможность людям реализовать свой выбор в удобной форме в удобное время — главная задача для нас», — подчеркнул зампред Центризбиркома.

В дистанционном электронном голосовании в Московской области приняли участие уже 327 636 избирателей (более 73% зарегистрировавшихся).