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    20 сентября 2021, 12:07

    Политолог Елисеева объяснила, почему ЛДПР и эсеры «просели в голосах» на выборах в Госдуму

    Дамир Матюхин

    На выборах в Госдуму просели результаты ЛДПР и «Справедливой России». Это следствие того, что появилась партия «Новые люди», считает политолог Наталия Елисеева.

    Политолог Елисеева объяснила, почему ЛДПР и эсеры «просели в голосах» на выборах в Госдуму

    «Это „Новые люди“ частично забрали на себя их голоса как новая партия. Логично, что раз новая партия, то у кого-то она голоса скушает. Мы это сейчас как раз и наблюдаем. Вероятность, что „Новые люди“ пройдут и у нас будет все-таки пять партий в Госдуме, есть», — подчеркнула собеседница «360».

    Елисеева сказала, что попадание пятой партии в Госдуму было одной из интриг этой кампании. Помимо «Новых людей» на это претендовала «Партия пенсионеров», но она после обработки почти 90% протоколов набирает лишь 2,5%.

    «Но тут стоит обратить внимание, что вероятно пройдут еще одномандатники и от партии „Родина“, и от „Партии Роста“, и от партии „Гражданская платформа“. У нас действительно восьмой созыв может представлять из себя достаточно большой блок политических сил», — заметила Наталия Елисеева.

    Ранее политолог Марат Баширов объяснил, как «Новым людям» удалось набрать хороший процент на выборах в Госдуму. По его мнению, они не отбирали голоса у других партий.

    Все избирательные участки в России закрылись накануне. Сейчас подсчитано 88,17% протоколов. Лидирует «Единая Россия», за ней следует КПРФ, дальше ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Следите за подведением итогов выборов в трансляции «360».