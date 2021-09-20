Политолог Елисеева объяснила, почему ЛДПР и эсеры «просели в голосах» на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму просели результаты ЛДПР и «Справедливой России». Это следствие того, что появилась партия «Новые люди», считает политолог Наталия Елисеева.

«Это „Новые люди“ частично забрали на себя их голоса как новая партия. Логично, что раз новая партия, то у кого-то она голоса скушает. Мы это сейчас как раз и наблюдаем. Вероятность, что „Новые люди“ пройдут и у нас будет все-таки пять партий в Госдуме, есть», — подчеркнула собеседница «360».

Елисеева сказала, что попадание пятой партии в Госдуму было одной из интриг этой кампании. Помимо «Новых людей» на это претендовала «Партия пенсионеров», но она после обработки почти 90% протоколов набирает лишь 2,5%.

«Но тут стоит обратить внимание, что вероятно пройдут еще одномандатники и от партии „Родина“, и от „Партии Роста“, и от партии „Гражданская платформа“. У нас действительно восьмой созыв может представлять из себя достаточно большой блок политических сил», — заметила Наталия Елисеева.

Ранее политолог Марат Баширов объяснил, как «Новым людям» удалось набрать хороший процент на выборах в Госдуму. По его мнению, они не отбирали голоса у других партий.

Все избирательные участки в России закрылись накануне. Сейчас подсчитано 88,17% протоколов. Лидирует «Единая Россия», за ней следует КПРФ, дальше ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Следите за подведением итогов выборов в трансляции «360».