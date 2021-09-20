Политолог объяснил, как «Новые люди» смогли включиться в борьбу за попадание в Госдуму

После подсчета почти 80% бюллетеней партия «Новые люди» преодолевает пятипроцентный барьер и попадает в Госдуму. Политолог Марат Баширов объяснил, что это следствие того, что партия сама создала себе нишу перед выборами.

«Было яркое выступление партии „Новые люди“, это было неожиданно, но, с другой стороны, мы же давно говорили, что есть такой запрос на новые лица. При этом надо отметить, что эта партия сама создала себе нишу и сама собрала эти голоса. Эти голоса, на мой взгляд, не принадлежали никому. То есть это было дополнительное вовлечение избирателей», — сказал Баширов в разговоре с «360».

Он подчеркнул, что второе место КПРФ — «камбэк в 90-е». За партию голосовали те, кто не хотел выбирать «Единую Россию».

«Они искали какую-то альтернативу. ЛДПР их не устроила, эсеры их не устроили», — заключил политолог.

Часть голосов коммунисты получили за счет «винегрета из лидеров» эсеров. Избиратели были дезориентированы и ушли к КПРФ, считает Баширов.

«Мы явно видим, что будет масса новых лиц. Порядка 30% будет совершенно новых депутатов. Надо сказать, что и в Совфеде будут обновления. Вчера госпожа [Валентина] Матвиенко сказала, что порядка 20 новых сенаторов появятся. Думаю, что мы увидим какие-то новые лица во главе Госдумы. Имею в виду вице-спикеров и представителей комитетов», — заключил Марат Баширов.

Все избирательные участки в России закрылись накануне. Сейчас подсчитано 88,17% протоколов. Лидирует «Единая Россия», за ней следует КПРФ, дальше ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Следите за подведением итогов выборов в трансляции «360».