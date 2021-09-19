Итоги выборов подсчитывают в России. Прямая трансляция

Все избирательные участки в России закрылись. Начался подсчет голосов, которые россияне отдавали с 17 по 19 сентября. Кульминация выборов в Госдуму — в трансляции «360».

21:20 «Единая Россия» побеждает в Новосибирской области после обработки 38,43% протоколов как по партийным спискам (35,88%), так и по одномандатным округам. 21:18 Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов. 21:16 Экзитпол ИНСОМАР опубликовал свои данные: «Единая Россия» (45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), «Справедливая Россия» (7,9%). 21:05 Предварительные итоги голосования после обработки 8,94% протоколов: «Единая Россия» (38,57%), КПРФ (25,17%), ЛДПР (9,6%), «Новые люди» (7,9%). 21:03 Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о начале подсчета голосов. 21:00 Все избирательные участки на территории России закрылись.