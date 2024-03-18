Выборы 18 марта 2024, 18:40 «Победу признаем». Харитонов поздравил Путина с переизбранием Кандидат от КПРФ Харитонов поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах. На встрече с главой государства политик отметил, что партия признает его переизбрание.

«Позвольте вас поздравить, победу признаем», — обратился Харитонов к Путину.

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Он добавил: все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе страны находится надежный человек.

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На должность претендовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». По итогам обработки 100% протоколов действующий президент России набрал 87,28% голосов. Таким образом Путин стал безоговорочным победителем на выборах.

Российский лидер на встрече с кандидатами заявил, что избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством. Он назвал ход мероприятия цивилизованным.