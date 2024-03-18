18 марта 2024, 18:26
Избирательная кампания прошла в соответствии с законом — Путин
Путин назвал цивилизованным ход избирательной кампании в России
Избирательная кампания в России прошла цивилизованно, в соответствии с законодательством. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента.
По словам российского лидера, необходимо продолжать активную совместную работу в парламенте и продвигать идеи для развития страны.
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«Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход — уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, — нам удастся сохранить и в будущем», — отметил Путин.
Люди рассказывали кандидатам в президенты о том, чего ждут от властей. Важно добавиться поставленных целей, подчеркнул глава государства.
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскрыл секрет успеха Путина. Россияне понимают, что президент сделал страну видным игроком на мировой арене, отметил политик.
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Выборы президента — 2024
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