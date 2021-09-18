Памфилова отметила предвыборную работу с молодежью в Подмосковье

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова оценила предвыборную работу с молодежью в Московской области. По ее словам, у Подмосковья есть большой опыт в этом направлении.

«Мы с молодежью активно работаем. Кстати, в Московской области хороший опыт работы. Молодежная избирательная комиссия — во многом именно отсюда пошла эта инициатива. У нас есть молодежная избирательная комиссия в большинстве регионов, это наш резерв. И они действительно ведут правовое просвещение», — сказала она.

По ее словам, ЦИК активно работает с молодежью, чтобы молодые люди не уходили в радикальное поле, а уважали и понимали правовые способы прихода к власти.

Сама Памфилова сегодня проголосовала на выборах на избирательном участке в Павловской Слободе. Она выбрала традиционный формат голосования, потому что живет здесь, а в Московской области пока нет электронного голосования.

Выборы разного уровня проходят в России с 17 по 19 сентября.