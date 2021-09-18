Второй день голосования идет на выборах в России. Прямая трансляция

В России начались выборы, которые продлятся конца 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Главные события второго дня голосования — в текстовой трансляции «360».

10:07 На участке в городском округе Истра проголосовала глава ЦИК Элла Памфилова:

«Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали за этот год с коллегами, была не зря. Все, что мы предприняли направлены на то, чтобы выборы прошли достойно нашей замечательной России, наших замечательных людей».

09:43 Электронное голосование дало возможность людям переголосовать. За первый день москвичи сделали это 50 тысяч раз, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

09:29. А вот мнение врача о том, как на избирательных участках Подмосковья обеспечены меры безопасности.

«Очень важно отметить, то что соблюдены все меры безопасности. На всех избирательных участках все сидят в масках, всем избирателям доступны средства индивидуальной защиты, которые представлены в виде санитайзеров, масок. <…> Достаточно высокая активность избирателей, что очень важно. Не смотря на то, что уже утро и выходной день, на участках уже много людей», — сказала главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

09:10 Чукотка пока лидирует по явке в России. Там уже есть данные на 15:00 по местному времени — на участки пришли более 40% избирателей. А в одном селе явка составила 100%.

08:00 Все участки Москвы и Подмосковья открылись для избирателей.