Памфилова назвала количество недействительных бюллетеней

Недействительными признали 7465 бюллетеней в 14 регионах России на проходящем голосовании. Такие данные в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома привела председатель ведомства Элла Памфилова.

Она пояснила, что недействительными бюллетени признали на 45 избирательных участках.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней», — заявила Элла Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что речь идет о 14 регионах: Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях, а также Москве.

Воскресенье, 19 сентября, стало последним днем голосования на проходящих выборах. Россияне голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. В девяти регионах выбирают новых губернаторов. В 39 субъектах жители голосуют за новые составы местных парламентов.

Общероссийская явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 составила 35,69%. Самое малое количество избирателей пришло на участки в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях. Максимальную явку зафиксировали в Туве, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике.

Основные события, которые происходят на избирательных участках в России, можно узнать из прямой трансляции «360».