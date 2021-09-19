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    19 сентября 2021, 13:03

    Памфилова назвала количество недействительных бюллетеней

    Анатолий Минкин

    Недействительными признали 7465 бюллетеней в 14 регионах России на проходящем голосовании. Такие данные в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома привела председатель ведомства Элла Памфилова.

    Памфилова назвала количество недействительных бюллетеней

    Она пояснила, что недействительными бюллетени признали на 45 избирательных участках.

    «Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней», — заявила Элла Памфилова.

    Глава ЦИК уточнила, что речь идет о 14 регионах: Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях, а также Москве.

    Воскресенье, 19 сентября, стало последним днем голосования на проходящих выборах. Россияне голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. В девяти регионах выбирают новых губернаторов. В 39 субъектах жители голосуют за новые составы местных парламентов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 составила 35,69%. Самое малое количество избирателей пришло на участки в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях. Максимальную явку зафиксировали в Туве, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике.

    Основные события, которые происходят на избирательных участках в России, можно узнать из прямой трансляции «360».