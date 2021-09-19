ЦИК назвал первые данные по явке на 19 сентября

Явка на выборах в Госдуму по России на данный момент составила 35,69%. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что в эти проценты не входят результаты дистанционного электронного голосования.

«Сегодня у нас завершающий, третий день. <…> Явка по Госдуме, по итогам предварительным 35,69%. Минимальная явка 0,69% в Санкт-Петербурге, Ярославская область — 21,7%, Владимирская область — 21,97%. Максимальная явка в Туве — 67,27%, в Кабардино-Балкарии — 69,19%, в Чеченской Республике — 76,15%», — перечислила Памфилова, подчеркнув, что люди идут голосовать добровольно.

По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, первые итоги голосования на выборах в Госдуму станут известны уже сегодня вечером.

«После 21:00 по московскому времени [19 сентября]», — уточнил он в комментарии ТАСС.

Выборы в Госдуму VIII созыва проводятся в этом году в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.