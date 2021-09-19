Заключительный день голосования идет на выборах в России. Прямая трансляция

В России — третий день выборов. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Главные события решающего дня голосования — в текстовой трансляции «360».

10:36. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Госдуму. Он пришел на участок в школе № 105 в Санкт-Петербурге.

10:33. А вот так выглядит избирательный участок в посольстве в Киеве. Пока все спокойно.

10:32. Пять однокомнатных квартир разыграли среди тех, кто голосовал онлайн в Москве. Всего разыгрывают 100 машин, 21 квартиры и денежные сертификаты номиналом в 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч рублей.

10:25. Бездомные могут проголосовать на Казанском вокзале — там есть участок.

10:16. Кандидаты «Партии Роста» тоже проголосовали. Ирина Миронова — вчера в подмосковной Истре, а ее коллега Ксения Безуглова — сегодня во Владивостоке, в медцентре Дальневосточного федерального университета. Там она проходит курс стационарного лечения.

10:11. Свели для вас данные по лучшим регионам по явке. Сразу оговоримся: часовые пояса отличаются, поэтому данные с разного времени подсчета.

10:10. Вот что наблюдатели говорят о нарушениях на выборах (с ними пообщались РИА «Новости»):

— их фиксируют, но в целом единичные случаи, которые не влияют на итоги в целом;

— сами нарушения стандартные: неправильное оформление избирательных участков или документов при голосовании вне помещения для голосования, а также вопросы взаимодействия с представителями СМИ и наблюдателями;

— не все комиссии и наблюдатели разобрались с особенностями трехдневного голосования, отсюда путаница;

— примеры нарушений: забыли расписаться на сейф-пакетах, не поставили дату голосования, хотели начать подсчет голосов в субботу.

«Сообщений о возможных нарушениях достаточно, как и на любых выборах. Но это нормально, так как, во-первых, организация выборов — это большой и сложный процесс, а, во-вторых, идет борьба между партиями и кандидатами», — объяснила сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

10:05. Участок для голосования открылся в Кабуле. Он находится в действующем посольстве РФ. Туда приходят голосовать преимущественно дипломаты и российские журналисты, работающие в Афганистане.

Чтобы войти, нужно пройти два досмотра. Первый проводят талибы* (организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена). Второй — с металлоискателями — проводит охрана посольства.

09:51. Давайте немного обобщим статистику на начало дня:

09:50. А еще за два дня вычислили примерно 10 тысяч фейков о выборах.

09:49. В Москве функцией изменения поданного голоса воспользовались около 212 тысяч участников онлайн-голосования, говорят в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

09:44. Явка на этих выборах приятно удивила директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Он связал ее с высокой конкуренцией.

«Вы заметьте, явка какая высокая, — я, честно, не ожидал. Когда я делал прогнозы, мои прогнозы были гораздо скромнее того, что явно идет, потому что в сегодняшний день будет еще больше.А почему — потому что чем больше партий, тем легче найти свою. А чем легче найти свою, тем активнее избиратель. А чем активнее избиратель, тем жестче конкуренция».

Я ожидал [явку] 40-45%. Похоже, что будет больше 50% Дмитрий Журавлев политолог.

09:40. Подключайтесь также к нашей видеотрансляции:

09:37. В Кемерове признают недействительными бюллетени из урны на участке №Т 237. Там зафиксировали вброс, рассказала председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.

09:35. ЦИК сегодня тоже работает штатно, его представители не фиксировали серьезных атак на информационные ресурсы.

09:26. Сегодня в Подмосковье работают не только основные участки, но и временные, которые располагаются в больницах — таких 35, в СИЗО — таких 11, а также три в аэропортах и один в воинской части.

09:24. Давайте вспомним, что сегодня ждать по результатам. Явку каждый регион будет объявлять в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00 по собственному времени. Все участки закрываются в 20:00, после этого начинают предварительно подсчитывать голоса.

09:19 Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал лидеров по явке в Подмосковье:

«В лидерах по явке у нас Орехово-Зуевский, Коломенский округа и Балашиха. Все они перешагнули 30%-й барьер».

09:00 Вот что надо знать о выборах в Подмосковье на начало заключительного дня голосования.

Источник фото: Мособлизбирком

08:00 Решающий день выборов начался в Подмосковье. Все избирательные участки открылись.