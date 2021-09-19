Основной день выборов стартовал в Подмосковье

Избирательные участки в последний день голосования открылись в Московской области. Они будут работать с 08:00 до 20:00.

По итогам первых двух дней голосования явка на выборах в Подмосковье превысила 26%. Такие данные озвучил накануне председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он уточнил, что результаты голосования на выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы огласят ко вторнику, 21 сентября.

На всех участках избирателям выдают средства индивидуальной защиты, измеряют температуру на входе. В помещениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В масках работают все члены избирательных комиссий, наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов.

В этом году в регионе работает новая более квалифицированная система видеонаблюдения. В центре общественного наблюдения в Одинцове можно наблюдать за трансляцией практически со всех участков в области. Также в регионе были зарегистрированы более 21 тысячи наблюдателей.

Выборы разных уровней в этом году проходят в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, и 225 — по одномандатным округам в один тур.