Явка на выборах в Подмосковье превысила 26%

Явка избирателей на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Подмосковье по данным на 18:00 второго дня голосования превысила 26%.

«На 18:00 — 26,08%», — сказал в беседе с РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Результаты голосования на выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы огласят ко вторнику, 21 сентября, заявил ранее Березкин.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в три дня: с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, и 225 — по одномандатным округам в один тур.

В первый день голосования на избирательные участки в Московской области пришли 15,77% избирателей. Они проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и Московской областной думы. В семи округах Подмосковья также проходят выборы в городские советы.