Основной день голосования начался в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО

Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах в Приморье, Еврейской автономной области (ЕАО) и в Хабаровском крае. В последнем из указанных регионов помимо выборов в Госдуму, проходят выборы губернатора.

В ЕАО и Приморье местные жители уже третий день голосуют за депутатов федерального и региональных парламентов, отметило РИА «Новости». Жители Хабаровского края, помимо депутатов в Госдуму, выберут также губернатора региона.

До этого третий день голосования на выборах в Госдуму и региональные парламенты начался на Камчатке и Чукотке.

Голосование на думских и иных выборах началось в России в пятницу, 17 сентября. Жители страны могут сделать свой выбор до вечера воскресенья, 19 сентября.

Многодневное голосование может прижиться в России, считает политолог Наталья Елисеева. Также в беседе с «360» она отметила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) вызывает доверие у избирателей, что абсолютно оправдано, потому что система полностью безопасна, абсолютно защищена от каких-либо утечек, от каких-либо взломов, что подтверждается огромным количеством проверок, тестов и работы огромного количества специалистов над системой.