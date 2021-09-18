Многодневное голосование повлияло и на явку людей. В первый день пришло довольно большое количество россиян, которые проголосовали и на участках, а также воспользовались и дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), рассказала в беседе с «360» политолог Наталья Елисеева. По ее словам, многодневное голосование приживется в России.

По итогу первого дня в Москве проголосовало около 1,2 миллиона человек, и это беспрецедентные цифры, отметила Елисеева. По стране также была довольно повышенная активность уже в первый день.

Сегодня мы наблюдаем активность более-менее умеренную, и основная, вероятно, активность, она также будет завтра, считает политолог.

Но пока все говорит о том, что многодневное голосование вероятнее приживется у нас в стране, потому что это как один из факторов повышения явки, потому что люди голосуют, когда им удобно Наталья Елисеева Политолог

Что касается вопроса атак из вне, то об этом много говорилось, к этому были готовы, и «мы прекрасно понимали, что будут попытки вмешательства в избирательный процесс», но были созданы все условия для того, чтобы этого не допустить, рассказала Елисеева.

Говоря о видеонаблюдении, и в принципе о наблюдении за выборами, собеседница «360» отметила, что, например, в Москве никаких проблем с этим нет. В корпус наблюдателей входит более 16 тысяч человек, создан общественный штаб, созданы мобильные группы, группы разбора, которые занимаются непосредственно разбором нарушений, которые поступают сообщениями, объяснила Елисеева.

Сейчас большинство сообщений о нарушениях, которые поступают — они себя не подтверждают, отметила политолог. Процесс голосования проходит максимально открыто, созданы все условия, чтобы выборы прошли транспарентно и прозрачно. Безусловно не обходится без фейков и попыток манипуляции, отметила Елисеева, «но опять же все более-менее в штатном режиме, и каких-либо там серьезных проблем нет».

Дистанционное электронное голосование, по крайней мере по Москве, это не новшество, заметила Елисеева, оно проходило уже несколько раз.

По Москве было подано более 2,3 миллиона заявок, отметила она. После проверки и отсева на повторы и так далее, осталось около двух миллионов заявок, добавила Елисеева.

Это опять же беспрецедентные цифры, заметила Елисеева. По ее словам, это говорит о том, что ДЭГ вызывает доверие у избирателей, что абсолютно оправдано, потому что система полностью безопасна, абсолютно защищена от каких-либо утечек, от каких-либо взломов, что подтверждается огромным количеством проверок, тестов и работы огромного количества специалистов над системой.

Елисеева не исключила, что на дистанционное электронное голосование перейдут многие регионы России.