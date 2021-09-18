Третий день голосования начался на Камчатке и Чукотке

Третий день голосования на выборах в Госдуму и региональные парламенты начался на Камчатке и Чукотке. Для жителей этих регионов уже заработали избирательные участки.

Жители Камчатки выбирают депутатов не только федерального, но и краевого парламента. Также они голосуют за кандидатов в органы местного самоуправления. К 1 июля на Камчатке было зарегистрировано 230 080 избирателей, из которых 129 694 приходятся на Петропавловск-Камчатский.

В Чукотском автономном округе также выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента. Еще на территории региона проходят в органы местного самоуправления. Всего на 1 июля был зарегистрирован 32 641 избиратель.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что во второй день голосования явка по России на 20:00 по московскому времени составила 31,51%. В подсчетах не учитывалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Голосование на думских и иных выборах началось в России в пятницу, 17 сентября. Жители страны могут сделать свой выбор до вечера воскресенья, 19 сентября.