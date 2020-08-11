Оппозиция Белоруссии будет добиваться признания Тихановской президентом на международном уровне

Оппозиция Белоруссии будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом страны. Об этом сообщил Валерий Цепкало, бывший соперник Лукашенко на должность президента Белоруссии.

Также в стране будет создан Комитет государственной поддержки, куда предложат войти и Светлане Тихановской. Это будет оппозиционная структура, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Валерия Цепкало.

Кроме того, Цепкало заявил, что на Светлану Тихановскую оказали давление действующие власти Белоруссии с помощью ее мужа, который сейчас находится в заключении.

Ранее Светлана Тихановская опубликовала несколько видео, в которых сообщила, что сама решила уехать из Белоруссии, и обратилась к гражданам страны с призывом прекратить протестную деятельность. Ей поверили не все: у тех, кто посмотрел ролики, возникло ощущение, что женщина читает с бумажки и вообще сильно подавлена.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после выборов президента страны. Они продолжились с еще большей силой на следующий день. В результате один человек погиб, более 2000 задержаны милицией.