Эксклюзив 15 марта 2024, 09:22 Одним из первых в Лосино-Петровском проголосовал Александр Путин Александр Путин проголосовал за президента России в Лосино-Петровском округе

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В Московской области открылись избирательные участки. Одним из первых в Лосино-Петровском городском округе проголосовал местный житель Александр Путин. Он рассказал «360», что специально пришел пораньше.

«На работу надо идти. Надо проголосовать, отдать свой голос и пойти на работу», — сказал мужчина.

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Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В Подмосковье открылись 3928 постоянных и 57 временных избирательных участков. Почти 13% избирателей решили проголосовать в системе дистанционного электронного голосования. Следить за работой комиссий вызвались около 12 тысяч общественных наблюдателей.

Более 2200 участков для голосования заработали утром в Москве. Их обеспечили системой видеонаблюдения и терминалами электронного голосования. Возможностью проголосовать дистанционно на сайте elec.mos.ru воспользовались более 40 тысяч человек.