Выборы 15 марта 2024, 08:49 Свыше 40 тысяч жителей Москвы проголосовали электронно на выборах президента РИА «Новости»

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Более 40 тысяч москвичей уже проголосовали электронно на выборах президента России. Такие данные со ссылкой на горизбирком привело РИА «Новости».

Сразу после начала электронного голосования на сайте elec.mos.ru появилось большое количество желающих сделать свой выбор. На фоне этого система работает в режиме электронной очереди.

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Чтобы воспользоваться московской платформой электронного голосования, нужно иметь регистрацию в столице и полную учетную запись на mos.ru. Заранее регистрироваться на электронное голосование не нужно.

Онлайн-голосование началось на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в 08.00, сервис будет работать круглосуточно до 19.59 17 марта. Тем, кто получит бюллетень в последнюю минуту, предоставят дополнительное время. Система перестанет принимать голоса после 20:15 17 марта.

Избиратель перед перед загрузкой электронного бюллетеня получает СМС c кодом для подтверждения личности или звонок. При последнем варианте для доступа к бюллетеню нужно будет ввести последние четыре цифры входящего номера в поле на сайте, тогда документ откроется.