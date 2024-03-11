Подмосковье 11 марта 2024, 17:59 «Важно, чтобы каждый знал свой избирательный участок». Воробьев — о подготовке Подмосковья к выборам президента Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к выборам президента Фото: Антон Чернов

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Губернатор Андрей Воробьев призвал сделать особый акцент на деталях электронного и надомного голосования, а также всего, что касается трех дней работы избирательных участков. По его словам, в Подмосковье за выборами будут следить около 12 тысяч общественных наблюдателей.

«Это очень ответственная работа, потому что человеку должно быть понятно, где и как он может проголосовать. Для нас очень важно, чтобы каждый знал свой избирательный участок, чтобы все было удобно и безопасно», — отметил Воробьев.

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В дни выборов почти на четырех тысячах избирательных участков будут работать более 36 тысяч членов избирательных комиссий. Накануне выборов в Одинцове откроется Центр общественного наблюдения. С его помощью в Московской области будут внимательно следить за ситуацией на УИКах и получать объективную информацию круглосуточно. В Центре будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и около 150 иностранных наблюдателей.

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что в Подмосковье обеспечат условия для голосования более чем шести миллионов человек.

«Помимо 3928 участков, которые располагаются в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и т. д., мы организуем еще и временные. В этом электоральном цикле их будет 57. Все УИКи обеспечены металлодетекторами», — отметил он.

Березкин подчеркнул, что почти 13% избирателей планируют сделать выбор с помощью ДЭГ, а около 14 тысяч человек выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

Участковые избирательные участки оснащены видеокамерами. Это позволит обеспечить безопасность и легитимность выборов. Перед началом голосования все помещения также обследуют со служебными собаками, а в ночное время в Московской области усилят охрану периметра избирательных участков.

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