Выборы 17 марта 2024, 16:50 «Нужно думать мозгами». Памфилова — о провокаторах с зеленкой на участках Памфилова сообщила о преступных обзвонах россиян с целью провокаций на выборах РИА «Новости»

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В ходе голосования на выборах президента России зафиксировали случаи, когда ряд избирателей, получив звонки от неизвестных, устроили провокации на участках. Жертв этого обзвона мало, но несколько человек попались, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«[Злоумышленники] пытаются загнать человека в ступор и выманить деньги. Был масштабный обзвон, но это все оказалось бесполезно. Жертв очень мало, но попались пара человек. Естественно, это их не избавляет от ответственности, нужно думать мозгами», — подчеркнула она.

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Ранее из ряда регионов страны поступали сообщения о том, что на участках несколько злоумышленников пытались вылить зеленку в урны для голосования. После задержания люди говорили, что перед этим получали звонки, им обещали погасить кредиты и предлагали другие условия, связанные с денежным вознаграждением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев днем ранее назвал тех, кто устраивает провокации на участках, криминальными активистами. И предупредил, что им может грозить ответственность не только по статье 141 УК РФ, но и о госизмене.