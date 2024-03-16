Важное 16 марта 2024, 19:27 «Они — предатели». Медведев допустил статью о госизмене за провокации на выборах Медведев: участников провокаций на выборах могут привлечь за госизмену РИА «Новости»

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Те, кто совершает преступления на избирательных участках или занимается поджогами и вандализмом рядом с ними, — предатели страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, такие люди содействуют противнику, обстреливающему жителей приграничных районов страны.

Медведев подчеркнул, что все участники подобных провокаций должны помнить: их могут привлечь к ответственности отнюдь не по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).

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«Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза уточнил, что речь идет о статье 275 УК РФ — «Госизмена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

В случае если действия провокаторов образуют составы других преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ («Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»), то и по другим статьям уголовного закона, предупредил политик.

Говоря о случаях порчи избирательных урн и поджогов, Медведев с возмущением указал на то, что все это — не какая-то детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — выразил уверенность Медведев.

По его словам, криминальным активистам нужно очень хорошо осознать, что за свои поступки они могут получить большой срок лишения свободы.

«Загреметь лет на 20 особого режима», — заметил он.