Выборы 10 сентября 2023, 10:24 Новые регионы показали самую высокую явку на голосовании в России Явку в 74,01% зафиксировали на выборах в ДНР РИА «Новости»

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Самую высокую явку избирателей на выборы в 2023 году показали новые территории России. Более половины жителей в каждом из этих регионов уже отдали свой голос.

В выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики поучаствовали 74,01% избирателей, депутатов заксобрания Запорожской области выбрали 53,01% человек, за депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики проголосовали 60,99%, а Херсонской облдумы — 62,68%.

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Явка на выборы в Подмосковье превысила 43%. Традиционным способом проголосовал 2 420 501 человек. Самыми активными городскими округами в Московской области оказались Рузский, Павловский Посад и Луховицы. Высокие результаты по явке на избирательные участки также в Орловской области — более 40% и в Самаре — 36%.

Более 2,6 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра. Голосование проходит штатно, за второй день выборов нарушений не выявили. Однакао специалисты зафиксировали DDоS-атаки.