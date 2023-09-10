Выборы 10 сентября 2023, 08:00 Явка на выборы в Подмосковье превысила 43% РИА «Новости»

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Явка на выборы в Московской области на момент закрытия избирательных участков в субботу достигла 43,33%. Традиционным способом — на избирательном участке — проголосовал 2 420 501 человек.

В формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали 358 683 жителя региона. Всего на ДЭГ заявлялся 445 261 человек.

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Второй день голосования завершился в 20:00. Существенных нарушений в процедуре выборов в Московской области в течение дня не регистрировалось. Поступало несколько сообщений о возможных нарушениях, однако они не подтвердились. Системы видеофиксации и видеорегистрации, которыми оборудовали все избирательные участки в регионе, позволяют в режиме реального времени фиксировать и исправлять недочеты, если они возникнут.

Сегодня в 08:00 избирательные участки вновь заработали по всей России. Начался последний, основной день голосования (в большинстве российских регионов его сделали трехдневным).