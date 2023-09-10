Москва 10 сентября 2023, 08:54 Второй день выборов мэра Москвы прошел без нарушений Мосгоризбирком: нарушений во второй день выборов мэра не зафиксировали Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Второй день выборов мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО прошел штатно. Наблюдатели не выявили каких-либо нарушений, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

«Все участки сегодня открылись без нарушений. Голосование идет в штатном режиме. <…> [Москва] празднует День города, настроение праздничное», — процитировало агентство Кириллову.

Реклама

По ее словам, в столице в общей сложности 7,6 миллиона избирателей. На 2202 открытых участках работают 33 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня.

Кириллова добавила, что во время голосования воспользовались бумажными бюллетенями 169 155 человек из более чем 1,5 миллиона избирателей, которые участвовали в выборах с 08:00 до 20:00 по московскому времени 8 сентября.

Она напомнила, что в первый день выборов в столице зафиксировали DDOS-атаки, из-за которых были задержки с отправкой СМС с кодами подтверждения желающим проголосовать дистанционно, а также задержки при выдачи электронных бюллетеней через терминалы.

Выборы в Москве будут проходить в течение 10 сентября. Москвичи смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или в дистанционном формате.

Ранее московским родителям рассказали, как выгодно потратить баллы «Миллиона призов». На них можно приобрести одежду, обувь или другие полезные товары.