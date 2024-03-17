Выборы 17 марта 2024, 04:20 «Новая жизнь». Жительница Авдеевки со слезами на глазах проголосовала на выборах «Известия»: жительница Авдеевки со слезами на глазах проголосовала на выборах РИА «Новости»

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В Авдеевке Донецкой Народной Республики, недавно освобожденной российской армией, проходят выборы президента РФ. «Известия» рассказали о местной жительнице, которая пришла на участок для голосования со слезами радости на глазах.

Пенсионерка заявила журналистам, что теперь в освобожденном городе настанет новая жизнь.

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«Чему радуемся — что жизнь новая настанет. Надеемся, лучше будет, унижать нас не будут, оскорблять — вот что радуемся, что выбираем президента», — заявила собеседница издания.

Также женщина рассказала, что ее дом разрушен в результате атаки ВСУ.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что у жителей освобожденной Авдеевки есть две просьбы: они попросили обеспечить их продуктами и дать возможность принять участие в выборах президента России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в городе начала работать специальная избирательная комиссия. По его словам, члены избиркома работают фактически в боевых условиях.