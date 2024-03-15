15 марта 2024, 11:15
Специальная избирательная комиссия начала работать в Авдеевке
Пушилин: в Авдеевке начала работать специальная избирательная комиссия
Жители освобожденной Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городе начала работать специальная избирательная комиссия, сообщило РИА «Новости».
«Члены комиссии работают не просто в условиях, приближенных к боевым, а в самых что ни на есть боевых», — указал он.
Реклама
Пушилин подчеркнул, что сотрудники осознают необходимость своей работы, ее чрезвычайную важность. Отдельно глава ДНР отметил, что жители Авдеевки ждали такую возможность — проголосовать на выборах президента РФ.
В этом году выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования. В пятницу избирательные участки открылись по всей стране. Последними они начали работу в Калининградской области — самом западном регионе страны.
ДНР
Авдеевка
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама