Выборы 16 марта 2024, 16:24 Симоньян рассказала о просьбах жителей освобожденной Авдеевки Симоньян: жители Авдеевки просили хлеба и проголосовать на выборах президента РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» телеканала НТВ заявила, что у жителей освобожденной российскими военными Авдеевки в ДНР было две просьбы. Они просили обеспечить продуктами и дать им возможность принять участие в голосовании президента России.

Она подчеркнула, что об этом ей рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, посетивший освобожденный город.

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«Просьба первая — дайте хлеба, просьба вторая — дайте проголосовать… чтобы успели участки поставить, организовать голосование», — подчеркнула журналистка.

В этом году новые регионы России впервые принимают участие в выборах президента.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для жителей Авдеевки заработала специальная избирательная комиссия. По его мнению, это знаковый период в истории республики — быть частью России и выбирать главу государства.