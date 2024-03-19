19 марта 2024, 07:53
Немецкий депутат призвал власти Германии признать победу Путина
Немецкий депутат Шмидт: Германии нужно соблюсти баланс и признать победу Путина
Власти Германии должны придерживаться уравновешенной позиции и признать победу Владимира Путина на президентских выборах в России. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт.
«Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций», — отметил он.
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Он назвал очевидным то, что на дипломатическом и политическом уровне ФРГ предстоит и дальше признавать Путина президентом России. Также Шмидт рассказал, что партия АдГ выступает против дальнейших антироссийских санкций. По его словам, подобные ограничения разделяют народы и наносят ущерб экономике.
Белый дом публично признал итоги выборов президента в России. Как отметил на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, Путин остается российским лидером. На это же указал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, США будут учитывать тот факт, что Путин остается президентом РФ.
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